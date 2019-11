Short Track – L’Italia in Canada per la seconda tappa di Coppa del Mondo

Fonte : sportfair

(Di giovedì 7 novembre 2019) Dopo la bella prova di Salt Lake City azzurri impegnati da domani sul ghiaccio di Montreal. Valcepina e Fontana le osservate speciali mentre si aggregano al gruppo, rispetto a una settimana fa, anche Andrea Cassinelli e Pietro Sighel A una settimana dall’esordio stagionale di Salt Lake City ladeldisi sposta a Montreal, in, dove da domani prende il via ladel circuito internazionale. Presente anche la Nazionale italiana dei due allenatori azzurri Assen Pandov e Ludovic Mathieu con dodici atleti al via e ambizioni importanti dopo la prima positiva uscita negli Stati Uniti. Occhi puntati, in particolare, su Martina Valcepina, vincitrice a Salt Lake City della prima sessione dei 500 e scivolata in finale nellasessione sempre sulla distanza più breve. É lei, in questo momento, la stella azzurra più luminosa, apparsa in gran ...

