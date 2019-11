Pokémon Masters si aggiorna con nuovi contenuti

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 7 novembre 2019) Oggi DeNA Co., Ltd. e The Pokémon Company hanno pubblicato gli attesissimimenti di Pokémon, gioco di strategia e combattimento in tempo reale per dispositivi iOS e Android compatibili. Ben trecapitoli sono stati aggiunti alla storia del gioco e che permetteranno ai giocatori di avanzare nella storia di Pokémone raggiungere il capitolo 21. Il completamento di questicapitoli della storia permetterà di aggiungere alle proprie squadre l’Unità a 5★ formata da Calem ed Espurr. Calem è un Allenatore noto per essere stato uno dei personaggi principali di Pokémon X e Pokémon Y. DeNA ha annunciato, inoltre, che i giocatori potranno abbinare il personaggio principale del gioco a Torchic, il Pokémon di tipo Fuoco di Pokémon Rubino ...

