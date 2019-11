Pamela Prati | l’ultimo scatto è da infarto Tutta nuda | a 60 anni stende tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019) Uno dei personaggi più in vista del 2019 è stato senza ombra di dubbio, a causa della sua tormentata e controversa vicenda con lo pseudo fidanzato Mark Caltagirone. Ora però per lei è tempo di dimenticare il passato e rimettersi in gioco. E stavolta lo ha fatto in modo alquanto provocante e sensuale, grazie ad un post bollente su Instagram.La donna si è mostratacamente, senza il reggiseno e vestiti di alcun tipo. Al momento i like non sono stati moltissimi, poco meno di 1000, e non è nemmeno possibile sapere cosa i fan pensino di lei, visto che è stata eliminata la possibilità di scrivere dei commenti. Non si è trattato comunque del primohot, infatti anche in passato aveva infiammato più volte il web con pose sexy. Nonostante la sua non più giovane età, visto che il 26 novembre festeggerà 61, il suo fisico è ancora invidiato da molte donne ed ...

