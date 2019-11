Palermo : raid in scuola a Giardinello - denunciati cinque giovani : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – Sono stati identificati e denunciati i cinque ragazzi, due diciottenni e tre quindicenni, responsabili del raid di ieri alla scuola Falcone di Giardinello, in provincia di Palermo. I cinque sono stati denunciati per furto aggravato e danneggiamento. Oltre ad aver imbrattato gli arredi e le pareti dell’istituto con vernice rossa, hanno anche rubato cinque computer portatili e due televisori ...