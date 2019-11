Eminem nella bufera per una strofa mai uscita dove afferma che Chris Brown fece bene a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019)nei guai per il testo di una canzone. Sai che novità. La carriera di Marshall Mathers III è da sempre al centro di polemiche, anche pesanti, per i suoi testi. E dal canto suo, il rapper ci ha sempre giocato, ne ha fatto una cifra stilistica. Alla fine degli anni ’90, l’America mostrava tutte le sue psicosi, le sue frustrazioni, la sua schizofrenia attraverso la musica. La Interscope Records di Jimmy Iovine era l’etichetta che gettava benzina su questo fuoco, facendone un incendio: Marilyn Manson, Nine Inch Nails, 2 Pac, e insieme alla Death Row di Los Angeles i primi dischi di Snoop Dogg e Dr. Dre. Proprio Dr. Dre e Iovine si accorgono di un talento assolutamente fuori dai canoni. Un rapper dotatissimo, tagliente, che nei suoi testi è caustico e non ha nulla da perdere. Non racconta di quanto è figo, di quante donne o macchine abbia, e nemmeno delle difficoltà del ghetto. ...

