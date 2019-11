Bologna | accoltella l' ex compagna sul Frecciarossa

Fonte : blogo

(Di giovedì 7 novembre 2019) Una donna di cui non sono ancora state diffuse le generalità è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo esser stata aggredita con diverse coltellate a bordo del trenopartito stamattina da Torino e diretto a Roma.La brutale aggressione è avvenuta intorno alle 10.30, tra la stazione di Reggio Emilia e quella di. L'autore, ex compagno della donna, è stato identificato come un addetto alle pulizie a bordo del treno, mentre la vittima sarebbe una "dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione" secondo quanto precisa Trenitalia in una nota.Un'altra persona è rimasta ferita nell'aggressione. Si tratta di un uomo, le cui generalità non sono state diffuse, che sarebbe intervenuto in difesa della donna nel tentativo di bloccare l'aggressore.I due feriti sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale a. Lei è ricoverata in ...

