Tecnologia per garantire la privacy dei clienti | casa con prostitute dell' Est

Damascelli : usiamo la Tecnologia per bonificare gli spalti invece di chiudere le curve : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive del razzismo negli stadi. Manifesta dubbi che si tratti solo di “una ventina di stupidi”, come è stato dichiarato per l’ultimo caso, dei tifosi del Verona contro Balotelli. E comunque una soluzione ci sarebbe, scrive. Un aiuto potrebbe essere dato dalle telecamere che durante la partita inquadrano donne, bambini e tifosi di ogni tipo. Potrebbero inquadrare “quella sporca doppia ...

Red Dead Redemption 2 per PC non supporterà la Tecnologia Ray Tracing : Pochi giorni fa, NVIDIA aveva pubblicato una serie di screenshot della versione per PC di Red Dead Redemption 2. Queste immagini contenevano il logo GeForce RTX e molti hanno pensato che il gioco supportasse la tecnologia ray Tracing. Sfortunatamente, quel logo promuoveva solo le schede grafiche della serie RTX 20.NVIDIA oggi ha tenuto a precisare attraverso un tweet, che il gioco non supporterà il ray Tracing e che la dicitura è stata messa ...

Premier League - una nuova Tecnologia per potenziare il VAR : La Premier League ha in programma di introdurre un sistema VAR potenziato, che si avvalga di una tecnologia di tracciamento degli arti per aumentare drasticamente l’accuratezza e la velocità con cui gli arbitri prendono le decisioni sul fuorigioco. Come riporta il “Daily Mail”, Hawk-Eye, che ha sviluppato la “goal-line technology” e i sistemi di revisione […] L'articolo Premier League, una nuova tecnologia per potenziare il VAR è ...

Facebook sviluppa la Tecnologia per rendere le persone in video irriconoscibili dai sistemi di riconoscimento facciale : Il riconoscimento facciale è di gran moda, con tutti i problemi che ne seguono. Quella che all’inizio sembrava una tecnologia utile si è presto trasformata in uno strumento di violazione della privacy e di controllo globale. Le molte critiche fin qui suscitate, hanno portato Facebook di recente a un cambiamento radicale: il riconoscimento facciale non è più attivato per default per i nuovi utenti. Non solo, i ricercatori di Facebook AI ...

Surface e Xbox : il meglio della Tecnologia Microsoft per un Natale hi-tech : Microsoft Surface: eleganza e versatilità fuori dall’ordinario Surface Laptop 3: il laptop perfetto per ogni giorno Il nuovo Surface Laptop 3 da 15” è il compagno ideale per lo studio e il lavoro: il suo ampio display e il design sottile e leggero, uniti a una batteria dall’eccellente autonomia, si adattano a qualsiasi compito e a ogni ambiente di lavoro. Ma non è finita qui! Il processore AMD Ryzen e la scheda grafica dedicata Radeon RX ...

Inter-Parma - D’Aversa : “Conte sarà deluso per non aver vinto. Non dobbiamo discutere la Tecnologia” : Roberto D’aversa ha commentato il punto ottenuto contro l’Inter, ai microfoni di Sky Sport. Tanti spunti interessanti da parte dell’allenatore del Parma. Sull’amico Conte D’aversa esordisce con una battuta: “Credo che Conte sia rientrato subito negli spogliatoi. Non ci siamo incrociati, conoscendolo sarà deluso per non aver vinto”. Sulla gara: “Penso che nei primi 25′ abbiamo fatto ...

Tecnologia made in Italy per la prossima missione Usa sulla Luna : L’eccellenza italiana del settore sarà in prima linea nel programma Artemis della Nasa che punta a riportare l’uomo sul suolo Lunare entro il 2024. Il presidente dell’Asi Saccoccia: «Intesa fondamentale con gli americani».

Spazio : Tecnologia italiana per l’esplorazione umana della Luna : Firmato a Washington, al margine della 70ª Conferenza Astronautica Internazionale (IAC), il Joint Statement for Cooperation in Space Exploration tra NASA ed ASI. L’Accordo firmato dal Presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia e l’Amministratore della NASA, James Bridenstine, pone le basi per una cooperazione bilaterale di lunga durata nel programma di esplorazione Lunare Artemis. L’Italia – riporta Global Science – è il ...

Spazio - Fraccaro : “Per esplorazione della Luna useremo la Tecnologia italiana” : “Il ruolo di leadership dell’Italia nel settore dello Spazio compie un ulteriore passo in avanti: e’ stata infatti siglata a Washington la dichiarazione congiunta di intenti tra la Nasa e l’Agenzia Spaziale Italiana con la quale la cooperazione gia’ in essere viene ulteriormente estesa. Soprattutto si mette nero su bianco che nella prossima missione di sbarco degli astronauti sulla Luna, prevista nel 2024, la ...

Hey Robot prende per mano Taboo e lo “inizia” alla Tecnologia : Nell'era dell'informatica e degli assistenti digitali anche i giochi da tavolo sono chiamati ad evolversi. E sembrano pronti a farlo L'articolo Hey Robot prende per mano Taboo e lo “inizia” alla tecnologia proviene da TuttoAndroid.

Scorsese : "Volevo fare un film con i miei amici. Netflix mi ha dato il tempo - la Tecnologia e i soldi per The Irishman" : Un film di 3 ore e mezza, costato 160 milioni di dollari, con effetti speciali avveniristici che tolgono 35-40 anni ad attori ve viaggiano per gli 80, girato da un maestro del cinma come Martin Scorsese e interpretato da icone e vincitori di premi Oscar come Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Si tratta di ‘The Irishman’, la pellicola presentato oggi in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma e in programmazione al ...

La difesa dell'ambiente? Passa per la Tecnologia : Protestare non basta. Per migliorare la salute del nostro pianeta, tocca trovare (e soprattutto studiare) delle soluzioni, e in questo la tecnologia può aiutarci. Questo il messaggio che sembra arrivare da Giorgia Pontetti, “ingegnere elettronico e astronautico con un animo contadino”, che alla Make

Scienza : a Torino il primo Festival della Tecnologia per i 160 anni del Politecnico : Quattro giorni di eventi, 150 incontri, oltre 300 relatori da tutto il mondo. Questi i numeri della prima edizione del Festival della Tecnologia, una rassegna inedita organizzata dal Politecnico di Torino nel 160esimo anniversario dalla sua fondazione e curata dal rettore Guido Saracco. L’appuntamento e’ nel capoluogo piemontese dal 7 al 10 novembre. Obiettivo dell’evento, e’ esplorare la relazione tra Tecnologia e ...

FIGC – Pres. Gravina : “Sfrutteremo la Tecnologia anche per combattere gli episodi di razzismo” : FIGC – Il presidente Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato di soluzioni da adottare contro il razzismo. Gravina sa che il tema è, purtroppo, sempre più attuale anche in ambito internazionale e garantisce che la lotta al fenomeno sarà serrata. SkySport riporta: “Quello che è avvenuto a Sofia è purtroppo la dimostrazione che è un fenomeno diffuso e che solo fino a qualche settimana fa tutti, in Italia, ...