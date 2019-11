Riforme : referendum ‘trasversale’ anti-taglio - ‘stop ad attacco a Parlamento’ (2) : (Adnkronos) – Roberto Giachetti di Italia Viva è convinto che si raggiungerà il numero di firme di parlamentari necessaria per il referendum: “La raccolta firme è aperta e sono fiducioso che il risultato lo raggiungiamo sia alla Camera che a Senato e non è escluso che alcune regioni, magari le più colpite in termini di rappresentanza, si possano unire a noi”. Spiega Andrea Cangini di Forza Italia: “La democrazia ...

Riforme : da Fi - Italia Viva e +Europa raccolte firme per referendum su taglio : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – I deputati Debora Bergamini di Forza Italia, Roberto Giachetti di Italia Viva e Riccardo Magi di +Europa hanno presentato oggi “la richiesta per dare corso alla procedura di raccolta delle firme di un quinto dei deputati”, prevista sulla base dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, “per richiedere il referendum” sul taglio del numero dei parlamentari. Lo ha ...

Riforme : Biancofiore - ‘appoggiare referendum per bocciare governo’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Come centrodestra unito abbiamo votato compattamente e meno convintamente la riforma del Movimento 5 stelle sul taglio dei parlamentari. I 5 stelle si riempiono la bocca del sondaggio scontato che darebbe l’84% degli italiani favorevole al taglio, come se gli fosse chiesto ‘volete bene alla mamma’? Mi piacerebbe che i sondaggisti chiedessero ai cittadini, tra il taglio dei parlamentari ...

Riforme : Biancofiore - ‘appoggiare referendum per bocciare governo’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Come centrodestra unito abbiamo votato compattamente e meno convintamente la riforma del Movimento 5 stelle sul taglio dei parlamentari. I 5 stelle si riempiono la bocca del sondaggio scontato che darebbe l’84% degli italiani favorevole al taglio, come se gli fosse chiesto ‘volete bene alla mamma’? Mi piacerebbe che i sondaggisti chiedessero ai cittadini, tra il taglio dei ...

Riforme : comitato bipartisan Senato - 65 firme per referendum contro taglio (2) : (AdnKronos) – Per l’azzurro Cangini, con il taglio dei parlamentari “si è manomessa la Costituzione solo per guadagnare qualche voto in più. Un fatto grave”, per questo con il referendum si cercherà di “trasferire nel Paese un dibattito che nel Palazzo non c’è stato”. Garavini di Italia Viva ha ricordato come la riforma del numero dei parlamentari sia “particolarmente penalizzante per le ...

Riforme : comitato bipartisan Senato - 65 firme per referendum contro taglio : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – Non è un comitato del No. Perché bisognerà vedere come andrà a finire l’iter del pacchetto di contrappesi al taglio del numero dei parlamentari. Ma è sicuramente un comitato per chiamare i cittadini ad esprimersi, con un referendum, sul taglio del numero dei parlamentari. Al Senato un fronte trasversale- con parlamentari di maggioranza e opposizione- si è organizzati per promuovere un referendum ...