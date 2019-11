Napoli | De Magistris | “Non si respira una bella aria Qualcosa si è rotto”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “La situazione del? Non siunada questo punto di vista, la squadra in campo non mi pare concentrata e compatta, non c’e’ un bel gioco”. Lo dice Luigi De, sindaco di, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Sulle colpe di questa situazione, Desi chiama fuori: “Non so, non conosco le cose nel dettaglio. Sembrerebbe che nessuno vada d’accordo con nessuno: la squadra che compatta decide di non andare in ritiro e’ una cosa che non si è mai sentita, vuol dire che si è rottodi importante. C’èche sfugge, che non va”. Pare che nessuno vada d’accordo con De Laurentiis. “Non so se sono il testimone più adatto per rispondere a questa domanda, non è un rapporto facile col Presidente. Io ho scelto la strada di non subire alcun tipo di ...

