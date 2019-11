Italiani vanno negli Stati Uniti per essere ibernati e rinascere tra 300 anni | così dopo

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Secondo una ricerca sono molti gliche hanno deciso di morire in una clinica deglid’America e di farsi ibernare in attesa di risorgere tra 300. Coloro che hanno sottoscritto questo oneroso contratto con la clinica deglid’America pensano di poter ritornare in vita tra 300e che il mondo sarà completamente, diverso. Nel frattempo la scienza avrà scoperto l’elisir della vita eterna e si potrà anche magari passare un week end su Marte. Gliche hanno sottoscritto il contratto credono che la scienza possa fare miracoli e che l’ibernazione sia il passaporto per la vita eterna. Il costo per l’ibernazione è di circa 150 mila euro a persona. Una cifra notevole che però potrebbe garantire la vita eterna. Un avvocato friulano che ha deciso di farsi ibernare e far fare lo stesso trattamento anche alla moglie e al figlio. Ha ...

matteosalvinimi : Sbarchi triplicati, centri di accoglienza al collasso, morti in mare aumentati, navi Ong che vanno e vengono. Ma qu… - matteosalvinimi : Sono esterrefatto dall’arroganza con cui Renzi, Zingaretti, Conte e Di Maio trattano gli italiani. Dicono che non… - matteosalvinimi : #Salvini: Sono esterrefatto dall’arroganza con cui Renzi, Zingaretti, Conte e Di Maio trattano gli italiani. Dicono… -