15 alimenti per una bocca sana e bella

Dieta : i 20 alimenti per dimagrire : Dieta e i 20 alimenti per dimagrire. Ecco un elenco completo di alimenti che non devono mancare mai nella Dieta poiché aiuta a perdere peso

Dieta per colesterolo e trigliceridi : dimagrire con alimenti brucia grasso : La Dieta per il colesterolo e i trigliceridi è una Dieta che aiuta a dimagrire. Ecco cosa inserire nel regime alimentare per stare in salute

Con questi alimenti migliori gli spermatozoi : Se hai in programma un bebè e i risultati dello spermiogramma non sono ottimali, si possono “aumentare” i valori dell’esame con la dieta e uno stile di vita attivo. Una ricerca italiana ha dimostrato che 800-1000 milligrammi al giorno di antiossidanti vegetali contenuti in 300 grammi di frutta e verdura possono raddoppiare in 2 mesi la motilità degli spermatozoi e quasi dimezzarne la frammentazione del DNA. Lo studio è stato condotto su 30 ...

Cibo e insonnia : 5 alimenti da evitare a cena più 2 da preferire per dormire bene : Ciò che mangiamo a cena influenza la qualità del sonno: ecco perché è importante, soprattutto per chi soffre di insonnia...

Allarme alimenti scaduti : ritirato prodotto dal banco carni per rischio microbiologico - non consumare [MARCA E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per “La trippa precotta tagliata B.A.B“, marchio “LA TRIPA ‘D MUNCALE’ SRL“, prodotto a Moncalieri (Torino). Il lotto incriminato è il n° 276S, venduto in confezioni da 500 grammi Il motivo della segnalazione è indicato in “Richiamo per rischio microbiologico“, a causa di errata etichettatura del prodotto. Le confezioni, infatti, ...

Aglio - pompelmo - latticini - legumi : ecco gli alimenti che possono interferire con i farmaci causando reazioni pericolose : Esistono alimenti in grado di interferire con l’effetto dei farmaci, modificandone l’efficacia o rendendone persino rischiosa l’assunzione? La risposta è sì. alimenti molto comuni e gustosi, come il pompelmo, la liquirizia, l’Aglio, ma anche latte, legumi e vegetali, delle volte possono interferire con il trattamento farmacologico di alcune patologie. A far chiarezza, attraverso il portale “Il Salvagente”, è ...

10 alimenti per un seno a prova di push up : AcquaSardeOlio d’olivaUovaPatateMitilliMandorla LattePolloPomodoroDi Angela Altomare Una dieta troppo drastica, un calo di peso troppo repentino, una cattiva esposizione al sole, il passare del tempo sono solo alcuni dei fattori che possono mettere a rischio la bellezza del seno. Ma per porre rimedio a perdita di tonicità, rilassamento, smagliature, rughe e altri inestetismi che possono interessare questa zona del corpo non bastano solo creme, ...

Prostata : i campanelli d’allarme da non sottovalutare - i sintomi dell’ipertrofia prostatica benigna e gli alimenti da evitare : In Italia sono più di 6 milioni i cittadini colpiti da ipertrofia prostatica benigna, fino all’80% degli uomini tra 70 e 80 anni, ma solo il 22,4% dei pazienti segue correttamente le terapie per la cura della malattia. La scarsa adesione ai trattamenti è dovuta anche alla sottovalutazione dei sintomi, considerati inevitabili perché legati all’età. Inoltre, molto spesso, il paziente ricorre a un pericoloso “fai da te”; pericoloso perché alcuni ...

Esperto : gli “alimenti per diabetici non esistono” - la glicemia è alta per 3 motivi : Il diabete è la malattia del secolo: “Stiamo assistendo a un‘epidemia. I grandi numeri richiamo grandi business e su questa malattia si sono ritagliati uno spazio molto importante gli alimenti per diabetici. Peccato, però, che non esistano,” spiega il dietista Giacomo Astrua su “MedicalFacts”, il sito anti-bufale creato dal virologo Roberto Burioni. Cos’è il diabete? Il diabete è un’incapacità del corpo a mantenere i ...

Metabolismo - ecco gli alimenti e le spezie per accelerarlo : Metabolismo, ecco gli alimenti per accelerarlo e aiutano a dimagrire velocemente. Si tratta di alimenti e spezie noti anche come brucia grassi

Milano. Nuove regole per la vendita di beni e alimenti a sostegno dei bisognosi : Milano sempre più attenta a tutelare i gesti di solidarietà dei suoi cittadini preservandoli da truffe ed eventuali raggiri. Con

Diabete : il segreto per conciliare glicemia alta - frutta - verdura e legumi. Quali alimenti sono da evitare? : Quando si parla di frutta, verdura, legumi, Diabete e glicemia alta, spesso ci si imbatte in opinioni contrastanti su Quali alimenti è possibile mangiare senza pensieri, Quali consumare con attenzione e Quali evitare del tutto. Secondo un approfondimento pubblicato dalla Fondazione Veronesi, il segreto per conciliare il consumo di frutta e il Diabete è selezionare quei frutti che contengono meno zuccheri e che hanno un basso indice ...

Dieta - ecco i 10 alimenti per non ingrassare : Dieta, ecco 10 alimenti a basso indice glicemico per non ingrassare e tornare in forma. Inserire i 10 alimenti nella Dieta per dimagrire

Dieta a punti senza pesare alimenti : 24 punti al giorno per dimagrire : La Dieta a punti senza pesare gli alimenti si basa sul consumo di alimenti con un punteggio basso. 4 gruppi di alimenti. 24 punti per dimagrire