Scontro Gabriele Cirilli-Fabio Caressa | Interista | comico che non fa

(Di martedì 5 novembre 2019) "Ciao, abbiamo sbagliato tutti e due, io per primo, non ho capito la portata di quello che ho detto. Tutto dettato dalle emozioni sportive. Qualche commento non corrispondente a realtà mi ha caricato Ti stimo come stimo Bergomi. Comunque faccio ridere ancora molto, fidati". Si è concluso (o forse no?) con questo tweet il botta e risposta a distanza tra. La vicenda si è aperta con un cinguettio polemico del, scritto il 29 ottobre scorso mentre Sky trasmetteva Brescia-Inter con telecronaca dello stessocon il commento tecnico di Beppe Bergomi (ex capitano dell'Inter):Ma perché pago sky? Per sentire due interisti che fanno la telecronaca? Ma basta: "", "che non fa ridere da 20 anni" pubblicato su TVBlog.it 05 novembre 2019 11:47.

