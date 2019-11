Ricca donna d’affari uccisa e nascosta in un freezer | arrestato un uomo | ha confessato

Thailandia - Ricca donna d’affari trovata morta nel frigorifero della sua casa : Wannee Jiracharoenying, 58 anni, milionaria, è stata trovata morta all’interno del frigorifero nella sua abitazione. Da giorni era scomparsa. I principali sospetti ricadono su un "amico" che ha già fatto perdere le proprie tracce. Non prima di aver prelevato decine di migliaia di euro da diversi bancomat del Paese con le carte della donna.Continua a leggere

ARMANDO INCARNATO VS RiccaRDO GUARNIERI/ Uomini e Donne : 'ho trattato Ida da donna' : ARMANDO INCARNATO si scaglia contro RICCARDO GUARNIERI e difende il proprio interesse per Ida Platano: scintille per il trono over di Uomini e Donne.

Anticipazioni U&D - Riccardo si dichiara a Ida : 'Sei la donna più importante per me' : Dopo quasi un anno di tira e molla, Riccardo Guarnieri e Ida Platano forse hanno trovato un punto d'incontro. Come riportano le Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata ieri (1 ottobre), il cavaliere del Trono Over ha confessato all'ex fidanzata di amarla ancora e di voler ricostruire il loro rapporto. La bresciana, inizialmente incerta se dare o meno una seconda chance allo storico compagno, si è sciolta in un pianto quando ...