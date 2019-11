Lite familiare o frode assicurativa le ipotesi dietro l' esplosione di Quargnento

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Sono due leal vaglio degli inquirenti che avrebbero portato all’dolosa in cui sono rimasti vittime Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, i tre vigili del fuoco intervenuti nella notte nella cascina di, in provincia di Alessandria. Ci sono state due esplosioni diverse nell’edificio: dopo la prima c’è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre la seconda ha causato la morte dei tre pompieri intervenuti sul posto. Il procuratore capo ha già spiegato che ”è stato trovato un timer e una bombola di gas. Questo ci fa pensare che l’sia stata un’voluta e deliberatamente determinata”Secondo le prime indagini, nel mirino c’era la casa, non i soccorritori che hanno perso la vita durante l’intervento “Omicidio plurimo” e ...

