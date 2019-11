Il calciatore si ribella alle macchine | in Francia la Var la prendono a calci VIDEO

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 5 novembre 2019) Se in Italia la Var è al centro di una costante rissa-tv, e in Inghilterra fanno le riunioni per capire perché non si usano quei benedetti monitor a bordo campo, inquei monitor ora liproprio a. Lo ha fatto il difensore del Monaco Ruben Aguilar, espulso dalla partita di Ligue 1 contro il St. Etienne proprio per intercessione della tecnologia. Aguilar ha pensato bene, prima di lasciare il campo di dare uno allo schermo del “on field review”, per poi beccarsi fischi e insulti dagli spalti. E’ la prima protesta fisica contro la Var, ilche si. L’inizio di una nuova era, forse. To those of you that hate VAR, here’s Monaco right-back Ruben Aguilar booting the monitor after being sent off this weekend. Be like Ruben Aguilar. pic.twitter.com/wySCcF2TIX — Ball Street (@BallStreet) November 4, ...

