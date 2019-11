Genitori stringono un patto con la polizia per fare arrestare il figlio

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Un “” con le forze dell’ordine periltossicodipendente di 17 anni. Una decisione difficile quella presa da duedi Milano, che si sono presentanti in commissariato chiedendo ai poliziotti di “fermare la deriva del”, di procedere all’arresto “per forzarlo a curarsi”, sfruttando i piccoli smerci di sostanze effettuati dal ragazzo. A riportare la vicenda è il Corriere della Sera.″È l’unico tentativo che ci resta per cercare di salvarlo”... In questo caso i poliziotti si sono presi a cuore la famiglia, confrontandosi anche col Tribunale per i minorenni. Hanno fatto un’alleanza con i. In una sorta di insolito “” stanno provando a imprimere una svolta alla vita del ragazzo “incastrandolo” per pur piccoli smerci di ...