Ex Ilva | Patuanelli | ‘non permetteremo ricatto a Stato | impegni vanno mantenuti’

Ex Ilva : Patuanelli - ‘risanamento forni in grave ritardo’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Il risanamento dei forni è gravemente in ritardo, questo perché l’azienda non è stata in grado di sistemare le criticità legate alla sicurezza e all’automazione”. Così in un post su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in merito alla vicenda ex Ilva.L'articolo Ex Ilva: Patuanelli, ‘risanamento forni in grave ritardo’ sembra essere il primo ...

Ex Ilva - Patuanelli : “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi - stabilimento resti aperto” : “Non consentiremo la chiusura dello stabilimento. La questione dello scudo penale è una foglia di fico, un alibi per nascondere un altro problema”. A dirlo è il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dopo il vertice sull’ex Ilva a Palazzo Chigi, che aggiunge: “Non esiste alcun diritto di recesso“. L'articolo Ex Ilva, Patuanelli: “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi, stabilimento ...

Ex Ilva - Patuanelli : "Il governo non consentirà la chiusura dello stabilimento" : L’annuncio di ArcelorMittal che si dice pronta a lasciare l’ex Ilva di Taranto perché è venuta meno la protezione legale a suo favore (dopo la decisione in tal senso del parlamento) suscita reazioni nel mondo sindacale e politico. E se il governo promette che non permetterà la chiusura dell’ex Ilva, dalle opposizioni piovono critiche.ArcelorMittal con una lettera ai Commissari straordinari di Ilva ha comunicato oggi la volontà di recedere dal ...

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia addio. Governo convoca i vertici dell’azienda. Patuanelli : “Non consentiremo la chiusura dello stabilimento” : ArcelorMittal vuole restituire l’ex Ilva di Taranto allo Stato entro 30 giorni. La multinazionale dell’acciaio ha comunicato l’addio ai commissari straordinari con una lettera nella quale viene spiegata la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite nel 2018. Ministro Patuanelli: “Non consentiremo la chiusura” La mossa – ...

Patuanelli su Ex Ilva : "Da Arcelor Mittal solo un pretesto per andare via" : “Non consentiremo la chiusura dello stabilendo”. Questa è la posizione del governo, riportata dal ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli dopo il vertice sull’ex Ilva a Palazzo Chigi. “La questione dello scudo penale è una foglia di fico, un alibi per nascondere un altro problema. Non esiste il diritto di recesso, non esiste la questione della tutela legale come elemento contrattuale”, ...

Ex Ilva : Patuanelli - ‘non esiste diritto recesso come sostiene AncelorMittal’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Non esiste un diritto di recesso come AncelorMittal ha strumentalmente scritto oggi, non esiste la questione della tutela legale come elemento contrattuale. Ripeto, il governo non consentirà di chiudere lo stabilimento, abbiamo affrontato con Mittal nelle ultime settimane interlocuzioni legate alle questioni produttive, legate alla crisi del mercato dell’acciaio e stavamo affrontando assieme ...

Ex-Ilva - Patuanelli : «Siderurgia essenziale - garantiremo continuità» : Secondo ilministro per lo Sviluppo economico una «norma ad hoc» per introdurre uno scudo penale circoscritto agli stabilimenti di Taranto non è «praticabile»: «Una norma di ampio respiro potrà invece essere presa in considerazione se necessario, l'azienda non ha posto questo problema»

Ilva - Patuanelli : “Chiediamo rispetto accordo sindacale e ambientale - nuovo tavolo a novembre” : “Chiediamo il rispetto degli accordi ambientali e sindacali presi con l’azienda. Per quanto riguarda lo scudo, non vedo margini per una norma ad hoc”. A dirlo è il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli al termine di un incontro con i sindacati sull’ex Ilva. Il ministro ha annunciato che sarà convocato nella seconda settimana di novembre un nuovo tavolo con tutte le parti in causa e che il governo promuoverà ...