Denuncia il collega di molestie | Mi ha toccato un piede E lui | Siamo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Aurora Vigne Succede a Pesaro. La donna hato ilper, ma lui si difende: "È uno scherzo? Le ho sfiorato ilper sbaglio" Accusato di stalking edallaper aver sfiorato un. Succede in una scuola di Pesaro dove i due insegnano. L'uomo avrebbe la colpa di avercon un dito il dorso di undella professoressa dopo una riunione. Essendo vicini e con le gambe accavallate, sarebbe così avvenuto il contatto. Secondo la donna, l'episodio è solo l'ultimo in termini di attenzioni da parte del, accusato anche di averlei fianchi l’anno precedente facendola fuggire via. L'insegnante però smentisce pienamente le accuse. Come riporta Il Resto del Carlino, l'uomo ha deciso di svelare il contenuto della lettera alla direzione scolastica regionale inviata dalla prof e commenta così le accuse, chiedendosi se si ...

Imbuzz59 : @Nimapel @giuliaselvaggi2 Un mio collega si è recato alla GdF. Entra, fila: zero. “Dica” - “Vorrei fare una denunci… - tuttoggi : Ast, operai ‘donano’ ferie a collega con figlio malato | La denuncia “Azienda non contribuisce” - tuttoggi : Ast, operai ‘donano’ ferie a collega con figlio malato | La denuncia “Azienda non contribuisce”… -