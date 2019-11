Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Dicontinua in questo atteggiamento servile verso la Repubblica Popolare Cinese. Il ministro degli Esteri sta barattando le esportazioni di arance, di cui va molto fiero, con la difesa deiumani e dell’autonomia riconosciuta di Hong Kong”. Così il deputato Fdi Federico.“Il memorandum sulla Via della Seta – sottolinea – si sta rivelando un fallimento economico e geopolitico: le esportazionine diminuiscono, mentre le importazioni da Beijing aumentano. Per ora, ha causato solo lo stress dei rapporti con l’alleato statunitense. L’alert dei nostri servizi segreti sulla penetrazione di nazioni con intenti predatori, o da parte di “stati non democratici” come ha detto la Commissione Europea, in particolare sul dossier del 5G, non va sottovalutato”. In ...

Agenpress : Cina, Mollicone (FdI). 'Di Maio in ginocchio a Pechino, Italia difenda diritti umani ad Hong Kong, Tibet e Xinjiang… -