Biglietti in prevendita per Il Volo all’Arena di Verona e a Taormina nel 2020 | 2 concerti

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Ilall'Arena die anel, per duein location magiche. 2 milioni di dischi venduti, 220 milioni di streaming sulle piattaforme online, oltre 500 milioni di views e più di 1 milioni di iscritti sul canale ufficiale YouTube per Ilche festeggiano nel10 anni di carriera con il Best of in uscita venerdì 8 novembre. 10 Years è il best of de Ilche racchiude il meglio dei primi 10 anni di musica insieme. Un CD di successi e il DVD dello spettacolare concerto tenutosi a Matera a giugno; una versione appositamente per col mercato latino e una versione per quello giapponese è 10 Years - The best of. 10 Years - The best of (Italian and International version) è disponibile nella versione CD con 19 brani o CD + DVD del concerto di Matera che verrà trasmesso anche su Canale 5, in prima serata, il 19 novembre accompagnato da un ...

