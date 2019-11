Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Martedì 19 novembre Sbottonando presenta la nuova linea di gioielli eco friendly, biodegradabili e riciclabili, con un grande evento presso il salone di bellezza Franco e Cristiano Russo Una innovativa linea di gioielli, 100% made in Italy,, accattivanti, eclettici e, al tempo stesso, eco friendly. Si tratta di, la collezione dilanciata da Sbottonando, brand di accessori ecosostenibili fondato da Michela Monaco, che sarà presentata in anteprima a Roma, martedì 19 novembre 2019, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, presso il salone di bellezza di Franco e Cristiano Russo, in via Frattina, 99, a due passi da piazza di Spagna. Glisono realizzati con un particolare acetato di cellulosa, ottenuto dalla cellulosa ricavata dalla pianta del cotone e dalle fibre del legno, che, rispetto a quello tradizionale, è composto da una maggiore percentuale di elementi ...

romadailynews : TRIuSo: gli anelli glamour che fanno bene all’ambiente: Martedì 19 novembre Sbottonando… -