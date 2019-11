Se svastiche e insulti razzisti a Verona sono solo folklore locale

Fonte : wired

(Di lunedì 4 novembre 2019) È successo di nuovo. All’undicesimo minuto del secondo tempo, la partita di Serie A-Brescia è stata sospesa per discriminazione razziale. L’italiano Mario Balotelli, agli ennesimi ululati exenofobi nei suoi confronti della tifoseria di casa, ha preso la palla e l’ha scagliata verso quel covo di neofascisti eche è la curva dell’Hellas. È l’ennesimo caso di quest’anno nel massimo campionato italiano, era già successo contro il belga Romelu Lukaku e contro l’ivoriano Franck Kessié. Ma soprattutto, è l’ennesima vergogna di cui si macchia la tifoseria dell’Hellas. Squadre parcheggiate a forma di svastica, cori inneggianti a Hitler, manichini di colore impiccati in curva, coriquasi ogni domenica, è questa la storia recente della curva gialloblu, non a caso capitanata da esponenti locali di partiti come Forza Nuova. (Photo by Alessandro ...

