R Mussolini | città in ginocchio | presentata interrogazione per piano di recupero

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma – Rachele, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, si è espressa in merito alla situazione di Roma dopo la giornata di maltempo di ieri: «E’ bastata una giornata di maltempo, peraltro abbondantemente annunciato, per mettere ancora una volta inl’intera. Ai danni provocati da rami caduti e raffiche di vento si sono aggiunti quelli dovuti a caditoie e tombini, ostruiti, non funzionanti o non manutenuti, che, non permettendo alla pioggia di defluire in tempo reale, hanno reso le strade piscine di dimensioni sterminate. E’ evidente che nell’era grillina anche i tombini non riescono più a tenere la bocca chiusa. Ilcaditoie del Campidoglio a cinque stelle, e annunciato più di due anni fa sul blog di Grillo come uno dei “43 successi più ...

Kiriosako : RT @AngekoC: #Varese è quella città dove #Mussolini ha la cittadinanza onoraria. I varesotti non hanno nulla da dire visto che sta stanno… - nuccia20 : RT @AngekoC: #Varese è quella città dove #Mussolini ha la cittadinanza onoraria. I varesotti non hanno nulla da dire visto che sta stanno… - giampdisan : @centoquattro @andrea_pecchia In realtà no. Il fascismo era anticlericale. I patti lateranensi furono proprio stipu… -