Maltempo | in arrivo temporali e burrasche | allerta meteo in 15 regioni | l’elenco completo

Maltempo - allerta della Protezione Civile : in arrivo piogge e temporali al Centro-Nord - criticità gialla in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Una nuova ed intensa perturbazione atlantica arriverà nella giornata di domani sulle regioni occidentali dell’Italia, dando luogo ad un sensibile peggioramento, dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione dal pomeriggio/sera alle regioni centrali e alla Campania. Domenica il Maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni più intensi al Nord e sulle regioni tirreniche. Sulla base delle ...

Meteo Sicilia : Maltempo in arrivo : le immagini dai radar : L’ondata di maltempo in Sicilia, annunciata con un’allerta Meteo gialla per oggi, 1 novembre, è già arrivata. Ecco le immagini dai radar

Maltempo e trasporti - Piemonte : in arrivo fondi per la Canavesana e per la Torino-Ceres : La Regione Piemonte stanzierà 2,8 mln per migliorare e mettere in sicurezza la ferrovia Canavesana e la Torino-Ceres e 2,5 milioni per far fronte alle calamità verificatisi sul territorio Piemontese la scorsa estate. Sono gli interventi annunciati dall’assessore regionale alle Opere pubbliche e ai trasporti Marco Gabusi illustrando alla prima Commissione di Palazzo Lascaris l’assestamento al Bilancio per le sue deleghe. Per quanto ...

Liguria - in arrivo una nuova ondata di Maltempo da domani a mercoledì : Dopo il weekend soleggiato è previsto l'arrivo di piogge e un calo delle temperature che investirà anche la Liguria

Meteo : ondata di Maltempo in arrivo sulla penisola italiana - ponte 1 novembre al freddo : Gli esperti Meteorologi prevedono l’arrivo di una vera e propria sciabolata polare nei primi giorni di novembre. Intense precipitazioni interesseranno tutto il territorio italiano portando ad un brusco calo delle temperature. I portali dedicati alle previsioni Meteorologiche annunciano che parte della prossima settimana sarà ancor segnata da tempo stabile e da temperature quasi estive. Si potrà dunque ancora godere di giornate di sole intenso e ...

Meteo - Maltempo in Sicilia : temporali in arrivo da Malta : Un nuovo sistema temporalesco che si trova a sud di Malta e che sta risalendo verso nord potrebbe portare, oggi 27 ottobre, temporali in Sicilia

Modica - sindaco Abbate : "gente arrabbiata per il mancato arrivo del Maltempo" : È davvero inverosimile la situazione in quel di Modica, centro abitato situato in provincia di Ragusa, dove era stata emanata l'allerta rossa per maltempo. I fortissimi nubifragi che ieri hanno...

Maltempo e temporali in Sicilia - in arrivo un vortice afro mediterraneo : Un vortice ciclonico afro mediterraneo porterà da oggi, giovedì 25 ottobre, una nuova ondata di Maltempo in Sicilia. Lo annunciano le previsioni meteo

Maltempo in tutta Italia : in arrivo forti piogge : Giorgia Baroncini Nuova fase di Maltempo dal Nord al Sud: saranno coinvolti prima i settori più occidentale del Paese, poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia Dopo una breve tregua con temperature elevate su tutta Italia, ora torna il Maltempo. Sulle regioni occidentali, quelle tirreniche centrali e sulla Sicilia sono in arrivo forti piogge tanto che la Protezione civile parla di allerta arancione in Liguria, Lombardia, ...

Allerta Meteo - pesante Maltempo in arrivo in molte regioni : scuole chiuse domani 24 Ottobre in diversi comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Il maltempo non dà tregua e, dopo l’emergenza che ha interessato il Nord/Ovest Italia nei giorni scorsi, per la giornata di domani, giovedì 24 Ottobre, la Protezione Civile ha emesso un nuovo pesante bollettino di Allerta Meteo. Si prevedono piogge e maltempo in diverse regioni, tra cui Lombardia, Liguria, Piemonte e Toscana. Sono in molti dunque, a scopo precauzionale, i comuni che stanno optando per mantenere le scuole chiuse per la ...

Meteo Sardegna : da oggi 23 ottobre in arrivo Maltempo - piogge e temporali sull’Isola : Fino all’altro giorno il termometro in Sardegna sfiorava i 30 gradi ma a partire da oggi – secondo gli esperti del Meteo – anche nell’Isola arriverà l’autunno, con abbondanti piogge e temporali. Al punto che i tecnici della Protezione Civile della Regione Sardegna hanno emesso – a partire dalle 15 di oggi, mercoledì e fino alla mezzanotte – un bollettino di allerta gialla per gravi rischi idrogeologici causati dai forti temporali, che si ...

Previsioni meteo 18 ottobre : in arrivo ondata di Maltempo al nord ma caldo anomalo al sud : Le Previsioni meteo di oggi 18 ottobre indicano l'arrivo di un nuovo vortice ciclonico sull'Italia che farà sentire i suoi effetti più intensi le corso del weekend fermandosi però al nord dove assisteremo a nubifragi e temporali. Grazie a venti caldi africani, invece, al sud tempo aleggiato e sopratutto temperature quasi estive.Continua a leggere

Previsioni Meteo Milano : attenzione al forte Maltempo in arrivo a partire dal weekend [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Temporanea fase più stabile in queste ore, ma un peggioramento pesante incombe sul capoluogo, nei prossimi giorni, con rischio di criticità. Si è registrato da ieri un lieve incremento della pressione, ma soprattutto un certo calo termico in grado di livellare i valori di temperatura in verticale e quindi disincentivare per un po’ di tempo l’instabilità. Tuttavia, l’aria milanese continua a ...

Torna il sole sulla Penisola ma in arrivo per il week end nuova ondata di Maltempo : Roma - La pressione Torna ad aumentare sul Mediterraneo centrale e l'Italia e va definitivamente chiudendosi l'ondata di maltempo di inizio settimana. Si apre quindi una fase più stabile e soleggiata con clima tutto sommato ancora mite al Sud, sulle isole e su buona parte dell'Adriatico, quantomeno nelle ore diurne. Tuttavia sul Nord Atlantico rimarrà sempre attiva una dinamica zona di bassa pressione, centrata grosso ...