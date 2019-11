Mafia : 'messaggero boss in carcere' - arrestato assistente parlamentare/Adnkronos (6) : (Adnkronos) - "Inoltre, col passare del tempo - dicono i magistrati - Nicosia giungeva addirittura a pianificare ulteriori pericolose iniziative sempre progettando di sfruttare, a tal fine, il rapporto con l’Onorevole Occhionero". Per evitare di essere intercettati, i cinque fermati, compreso Nicolo

Mafia : 'messaggero boss in carcere' - arrestato assistente parlamentare/Adnkronos (5) : (Adnkronos) - Nicosia, per l'accusa, sarebbe stato impegnato "per la realizzazione di un non meglio delineato progetto che, afferente il settore carcerario, interessava direttamente il latitante Messina Denaro da cui l'indagato si aspettava di ricevere un ingente finanziamento non ritenendo sufficie

Mafia : 'messaggero boss in carcere' - arrestato assistente parlamentare/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - La deputata Giuseppina Occhionero, che di recente ha lasciato LeU per approdare a Italia Viva di Matteo Renzi, prende le distanze e ringrazia la magistratura "per lo straordinario lavoro di contrasto alla Mafia. Da ciò che emerge dalle notizie riportate quello che diceva e scriveva Nic

Mafia : 'messaggero boss in carcere' - arrestato assistente parlamentare/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - Per la Procura di Palermo "sia gli incarichi assunti a diverso titolo in più associazioni volontaristiche, sia l’elezione nel movimento dei Radicali italiani sia ancora i rapporti stretti con l’Onorevole Giuseppina Occhionero sono stati tutti da lui strumentalizzati per accreditarsi pr

Mafia : 'messaggero boss in carcere' - arrestato assistente parlamentare/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Un personaggio controverso, Nicolosi, assistente parlamentare della deputata Giusppina Occhionero, ex Leu e oggi con Italia Viva di Matteo Renzi che al momento, risulta estranea alla vicenda. Lapidaria Maria Falcone, che si limita a dire di Nicosia: "Le parole offensive di questo sedic

Mafia : arrestato assistente parlamentare ‘era messaggero dei detenuti’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Un assistente parlamentare, Antonello Nicosia, membro del comitato nazionale dei radicali italiani, è stato arrestato all’alba di oggi insieme con altre 4 persone, con l’accusa di avere veicolato messaggi fuori dalle carceri. In manette anche il capoMafia di Sciacca Accursio Dimino. Secondo la Procura avrebbe fatto da tramite tra capiMafia, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando ...

Mafia : chi è Nicosia - il Radicale «messaggero» dei boss al 41 bis : Dalle iniziative per i diritti dei detenuti al ruolo di assistente parlamentare di Giuseppina Occhionero, deputata passata da Leu a Italia Viva. Per la procura avrebbe portato ai clan gli ordini dei capiMafia detenuti