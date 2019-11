Il presidente della Corte dei Conti a Ispica

La festa in piazza della camorra - l'ira del presidente dell'Antimafia : «Inaccettabile» : «camorra e neomelodici. Quello tra certe espressioni canore e camorra è un rapporto spesso perverso, in cui si consolidano nel tempo coaguli di ambiguità che vanno sciolti. Quanto...

Matteo Salvini - bomba sul governo : se cade - subito un presidente della Repubblica sovranista : "Ora un presidente sovranista". Parola di Matteo Salvini, che nel nuovo libro di Bruno Vespa non lesina commenti sull'alleanza nata morta al governo. Nel mirino, primo fra tutti, Matteo Renzi (non a caso è stato lui il fautore dell'asse Pd-M5s): "Quando dice che questo governo deve sopravvivere fino

Juncker - il presidente della Commissione Ue sarà operato per un aneurisma. Ma ci sarà al passaggio di consegna con von der Leyen : Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, il prossimo 11 novembre sarà sottoposto a un intervento chirurgico per un aneurisma – la dilatazione di un’arteria cerebrale – già in programma da alcune settimane. Lo rende noto alle agenzie di stampa una fonte del suo entourage che precisa: durante i giorni di ricovero a sostituire il presidente sarà il suo vice Frans Timmermans. E aggiunge che Juncker, 64 anni, ...

Parco Nazionale della Majella - inizia l'era del nuovo presidente Lucio Zazzara : L'Aquila - Presso la sede operativa del Parco Nazionale della Majella a Badia Morronese (Sulmona), si è ufficialmente insediato il nuovo presidente Lucio Zazzara, professore di urbanistica alla Facoltà di Architettura di Pescara, che approda a questa carica dopo una lunga esperienza nel campo della pianificazione territoriale. Nel corso dell’evento sono intervenuti il Governatore Marsilio, il presidente del Consiglio Regionale ...

Su La7 - duro scontro tra Bersani e Senaldi - il direttore di Libero “Volete far eleggere un presidente della Repubblica da un parlamento che ha contro il 60-70% degli italiani?” l’ex segretario Pd “Lei e Salvini non potete permettervi dire questo” : Su La7 al programma “Dimartedì” è andato in onda un durissimo scontro tra Pier Luigi Bersani e il direttore di Libero, Pietro Senaldi. l’ex segretario Pd e attuale deputato di LeU ha commentato il voto in Umbria che ha visto la vittoria del centrodestra sulla coalizione Pd- M5S : “La vittoria della destra in Umbria? Questi qui ci portano a un’Italia più povera e autoritaria. Ne sono troppo convinto. ‘Hic Rhodus, hic salta’, dicevano i ...

Pd e M5s pensano già al dopo Mattarella : chi sarà il prossimo presidente della Repubblica? : L'elezione del prossimo Presidente della Repubblica è in programma nel 2022, e la tenuta della maggioranza Pd-M5s può essere...

Chi è Donatella Tesei - il nuovo presidente della Regione Umbria : Chi è Donatella Tesei, il nuovo presidente della Regione Umbria Con il 57,55% dei consensi, la candidata sostenuta dal centrodestra Donatella Tesei ha vinto le elezioni regionali in Umbria, staccando di 20 punti percentuali il candidato della coalizione di governo Vincenzo Bianconi, su un tasso di affluenza complessivo ammontante al 64,69%. Andiamo dunque a scoprire chi è Donatella Tesei, stilando un suo breve profilo biografico e ...

Nuovo presidente della Regione Umbria - chi è Donatella Tesei : Avvocato cassazionista, nata a Foligno il 17 giugno del 1958, Donatella Tesei, che si avvia ad assumere la carica di presidente della Regione Umbria, alla guida della coalizione di centro destra, vive a Montefalco dove e' stata sindaco per due mandati, dal 2009 (eletta con la lista civica di centrodestra "Gruppo Montefalco") al 2014 e dal 2014 al 2019, quando venne riconfermata con il 63% dei consensi. Nel marzo del 2018 e' stata eletta al ...

Governatore Sardegna indagato per abuso d’ufficio. Rinvio a giudizio per il presidente della Calabria : Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Cagliari per abuso d’ufficio. «Un atto dovuto», fanno sapere dal Palazzo di Giustizia, per alcuni articoli apparsi sui quotidiani che riportavano le dichiarazioni della consigliera regionale del Movimento Cinquestelle Desirè Manca sulla nomina dei consulenti in Regione

Il presidente della ong Sea Eye ha detto che l’equipaggio della nave Alan Kurdi è stato minacciato con le armi dalla Guardia costiera libica : Gorden Isler, presidente della ong tedesca Sea Eye, ha scritto su Twitter che l’equipaggio della nave Alan Kurdi, impegnata nel mar Mediterraneo per soccorrere i migranti, è stato minacciato con le armi da alcuni membri della cosiddetta Guardia costiera libica a

Cile - almeno un milione in piazza : più che alla fine della dittatura di Pinochet. Il presidente Pinera : “Abbiamo recepito il messaggio” : Più gente anche rispetto alle proteste contro Pinochet. Sono almeno un milione di persone quelle che ieri pomeriggio sono scese sulle grandi Alamedas del centro di Santiago del Cile, in occasione della conclusione dell’ottavo giorno di proteste sociali che nessuno si attendeva, così ampie, e che hanno preso a pretesto un minimo aumento del biglietto della metropolitana. I media Cileni e gli organizzatori della manifestazione hanno concordato ...

Il fisico Roberto Battiston nella Hall of fame dello Spazio : all’ex presidente Asi il riconoscimento più prestigioso della Iaf : Il fisico italiano Roberto Battiston è nella Hall of fame dello Spazio; all’ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), infatti, è stato conferito a Washington, negli Stati Uniti, in chiusura dello Iac, il Congresso internazionale di astronautica, il riconoscimento più prestigioso della International Astronautical Federation (Iaf). La Hall of fame della Iaf, si legge sul sito della Federazione, ha lo scopo di creare un forum ...

Perché M5s e Lega dovrebbero scommettere su Draghi presidente della Repubblica : Nel corso del suo ultimo consiglio direttivo da presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, con un sospiro a metà tra il sollievo e la goduria pura, ha affermato che l’Europa non se la passa poi così male e che per quanto riguarda la moneta unica le cose, oggi, non potrebbero andare megli

Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha scelto come nuovo ministro della Difesa Prabowo Subianto - suo rivale alle elezioni del 2014 e del 2019 : Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha presentato il nuovo governo, due giorni dopo il formale inizio del suo secondo mandato. Alla Difesa ha nominato il suo rivale alle presidenziali Prabowo Subianto, un ex generale molto vicino all’élite più tradizionale del