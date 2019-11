Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 4 novembre 2019) AMha inviato ai Commissari straordinari diuna comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso per l'affitto

La7tv : #tagada #Ultimora - Arcelor Mittal restituisce l’Ilva allo Stato. Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari str… - quotidianodirg : Ex Ilva, Am Investco italy annuncia il ritiro - lauragrossi50 : RT @PaoloBricco: Via Ansa, la conferma ufficiale dello scoop del Sole 24 Ore, dato questa mattina: 'Am InvestCo Italy ha notificato ai comm… -