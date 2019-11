Un remake di Fire Emblem e altri progetti cancellati per 3DS potrebbero arrivare su

Fonte : eurogamer

(Di domenica 3 novembre 2019) Undipotrebbesu Nintendo Switch, così comeper 3DSda Nintendo, questo perlomeno secondo le ultime informazioni condivise durante l'ultima puntata di Kinda Funny.Durante il corso dello show, Greg Miller e l'ex-senior editor di Game Informer Imran Khan hanno discusso a lungo del mercato delle console portatili. Dalla conversazione è emerso che Nintendo negli ultimi anni ha interrotto lo sviluppo di diversi giochi per Nintendo 3DS, tra cui per l'appunto undi, visto che il mercato della console si è sensibilmente ridotto con il lancio di Switch.che a questo puntotrovare nuova vita proprio su Switch, in virtù del successo della console ibrida, un po' come avvenuto con Minecraft Dungeons, inizialmente in sviluppo per 3DS.Leggi altro...