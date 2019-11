Si dimette Ceo McDonald’s per relazione con dipendente

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 4 novembre 2019) McDonald's ha annunciato domenica di aver licenziato il CEO Steve Easterbook dopo aver indagato su unaconsensuale che aveva avuto con unadel gruppo. Il gigante del fast-food non ha fornito dettagli sulla, ma Easterbrook ha dichiarato in una e-mail ai dipendenti che la sua condotta aveva violato la politica aziendale. "Questo è stato un errore", ha scritto Easterbrook. "Dati i valori dell'azienda, concordo con il consiglio di amministrazione che è ora che io vada avanti".Tra le righe: da quando il movimento #MeToo è iniziato due anni fa, le aziende sono diventate molto più attive nel far rispettare le politiche relative alle molestie sessuali e alle relazioni con i dipendenti. La politica di condotta personale di McDonald non consente ai manager di avere relazioni romantiche con "rapporti diretti o indiretti", secondo l'AP. Il consiglio di ...

