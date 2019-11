Nero muore a soli 15 minuti dall' amato padrone

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) La tormentata storia di Stuart Hutchison, 25 anni, inizia nel 2001, quando il ragazzo avverte i primi sintomi di una malattia che si rivelerà fatale. Stuart, nonostante la giovanissima età, aveva già sviluppato un tumore al cervello difficilmente operabile. E infatti l'intervento, riuscito solo parzialmente, non ha fermato la malattia, come le numerose sedute di chemioterapia cui il ragazzo si è sottoposto. La battaglia è durata otto anni, come spesso accade, scanditi da speranze e delusioni, fino all'estate scorsa quando gli esami hanno mostrato un'avanzata della neoplasia verso le ossa. A quel punto le speranze crollano e Stuart si trasferiscea madre per vivere con i suoi affetti le ultime settimane di vita. In questi anni, oltre alla moglie Danielle, 22 anni, sposata nel gennaio di quest'anno, Stuart ha ricevuto un enorme confortoa presenza dei suoi cani e soprattutto di ...

