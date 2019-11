Manovra | Rossi | ‘plastic tax? Meglio tassa su redditi e patrimoni più alti’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Io credo che per la sinistra le tasse dovrebbero essere sempre progressive e rapportate al reddito e alo effettivo. Diverso è lasulla plastica monouso – la quale più cheta deve essere eliminata – perché non si dovrebbero mai introdurre tasse che colpiscono tutti in modo indifferenziato. Soprattutto dopo che, per volere di Renzi e di Di Maio, non si è voluto aumentare l’Iva per i gioielli e per i beni di lusso”. Lo scrive su Facebook Enrico, presidente della Regione Toscana.“Il fatto è che per togliere argomenti alla destra, che non vuole aumentare le tasse per i più ricchi – osserva– si finisce per essere attaccati proprio dalla destra quando, per pagare i buchi lasciati dalla destra stessa, ci si trova costretti a mettere tasse che, non essendo rapportate al ...

frafra61_rossi : RT @GiancarloDeRisi: Emilia Romagna, psicodramma nel Pd: in un mese ha perso il 5%. Il governo partorisce una manovra ammazza-Emilia Romagn… - frafra61_rossi : RT @intuslegens: #Segre: «Non sapevo di aver ricevuto messaggi d'odio, l'ho letto sui giornali». Ma vi rendete conto? L'hanno usata! La sin… - frafra61_rossi : RT @olindocervi: State attenti all'idraulico e al barista che non fanno gli scontrini. Con il nero pagano la scuola del figlio o un fornito… -