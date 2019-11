Isis | ora è un problema europeo | il caos in Siria spalanca le prigioni

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Isis : scelto successore al-Baghdadi? - 28 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. scelto il successore di al-Baghdadi alla guida dell'Isis? Si tratterebbe di un ex militare, 28 ottobre 2019,.

Turchia - le donne curde hanno sconfitto l’Isis e ora stanno crepando. Ecco l’Europa di Ponzio Pilato : di Olga Nassis* Vi ricordate delle venti turiste francesi rapite quest’estate – e mai più ritrovate – nella valle del Nilo da un commando dell’Isis? E del terrificante attentato (ottanta fra morti e feriti) all’hotel Giulio Cesare, in pieno centro di Roma? E la serie di bombe in tre diverse fabbriche di Stoccarda, con una cinquantina di operai (fra cui diversi turchi e curdi) fatti a pezzi, e la produzione bloccata per sei mesi? ...

Siria sotto attacco della Turchia - curdi : “Scappati 800 affiliati dell’Isis”. Trump : “Sanzioni ad Ankara se non tutela minoranze” : Un’altra giornata di bombardamenti a nord della Siria, dove prosegue l’attacco dei militari di Ankara contro i curdi. E mentre crescono gli sfollati, che secondo i numeri dell’Onu sono 130mila, i curdi Siriani riferiscono che quasi 800 affiliati dell’Isis sono scappati da uno dei campi dove sono in corso gli attacchi. I jihadisti stranieri sono scappati dal campo di Ayn Issa, a circa 35 chilometri a sud del confine turco, dove ...

Ultime notizie/ Ultim'ora - Turchia con l'Isis contro i curdi - 13 ottobre 2019 - : Ultime notizie di oggi, Ultim'ora: Turchia, anche jihadisti schierati con le truppe di Erdogan contro i curdi. Giappone, il tifone Hagibis miete vittime.

La Turchia invade la Siria - Trump : ?«Ora i terroristi dell'Isis scapperanno in Europa» : Mercoledì il presidente Trump ha dichiarato di non essere preoccupato per i prigionieri dell'Isis potenzialmente in fuga mentre gli Stati Uniti lasciano la Siria settentrionale, sostenendo...

Siria - ecco il boia di Raqqa. Il miliziano accusato di aver sgozzato 100 persone rivela : “In molti pronti a combattere ancora per l’Isis” : È accusato di aver sgozzato, con le proprie mani, almeno cento persone. Tanto da aver conquistato, negli anni trascorsi nello Stato islamico, il soprannome di “boia di Raqqa“. In più, per le autorità belghe, è sospettato di essere coinvolto negli attentati di Bruxelles del 22 marzo del 2016, in cui morirono 35 persone. Dal suo conto corrente, infatti, partirono 3500 euro in favore di Mohammed Ali Abrini, l’uomo col cappello, ...