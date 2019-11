God of War su PC? A Cory Barlog piace l' idea | ma la decisione spetta a Sony

Fonte : eurogamer

(Di domenica 3 novembre 2019) Pochi giorni fa Kojima Productions ha annunciato che Death Stranding arriverà anche su PC grazie a 505 Games. Una notizia che ha stupito molti, visto che il titolo era una delle esclusive più attese e promettenti di PS4. Non solo il gioco è stato pubblicizzato largamente daed è stato sviluppato con l'ausilio del Decima engine, il motore grafico realizzato da Guerrilla Games gli autori di Horizon: Zero Dawn.Con Death Stranding (e anche Detroit: Become Human) come precedente, a questo punto non è da escludere a priori che anche altre esclusive PS4 di prossima uscita o già disponibili su mercato arrivino su PC in futuro. Una prospettiva che a quanto pare stuzzica anche, il director di God of War.Leggi altro...

