Evasione fiscale | se chiedere lo scontrino è un’azione morale

Siracusa : Evasione fiscale - sequestro di oltre un milione di euro a imprenditore : Palermo, 2 nov. (Adnkronos) – Continua l’azione di contrasto all’evasione della Guardia di Finanza in tutta la provincia di Siracusa. La Tenenza di Lentini ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo cosiddetto ‘per equivalente”, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, con il quale sono stati cautelati conti correnti bancari, immobili e titoli azionari a concorrenza di ...

Evasione - ecco come la Francia ha aumentato il recupero del 40% : nuova polizia fiscale - incrocio dei dati e nomi degli evasori online : Mentre il governo italiano vara nuove misure di contrasto all’Evasione, la Francia raccoglie i primi frutti della nuova legge contro le frodi fiscali varata ad ottobre del 2018. La ricetta? Una nuova polizia fiscale, il raddoppio delle sanzioni, l’incrocio dei dati per indirizzare i controlli e la pubblicazione dei nomi dei condannati, Nei primi nove mesi dell’anno, le casse pubbliche d’Oltralpe sono riuscite a recuperare ...

Va combattuta sia l'Evasione che l'invasione fiscale - dice Matteo Renzi : “Ritrovarmi alleato con M5s mi costa, mi costa molto”. In un'intervista a Il Messaggero di Roma, il leader di Italia viva Matteo Renzi, artefice numero uno della nascita del governo Conte bis, dice – di rientro dagli Emirati Arabi – che questa legislatura può pure arrivare a scadenza naturale, il 2023, anche con Conte presidente del Consiglio, ma tutto “dipende da come funziona il governo”. Tuttavia Renzi ritiene “folle” pensare di ...

Vittorio Feltri sull'Evasione fiscale : "Spesso è legittima difesa da uno Stato sanguisuga" : Pare proprio che le misure in procinto di essere presa da Pd e Cinque Stelle per combattere l'evasione fiscale non daranno i risultati sperati. Lotteria degli scontrini, tetto al contante... ma a chi voglio darla a bere? Per Vittorio Feltri il problema è di altra natura: "In molti casi l'evasione fi

L’Evasione fiscale aumenta ancora : al Nord livelli record : I dati sull'evasione fiscale emergono dalle stime effettuate dal Centro Studi e Ricerche Sociologiche "Antonella Di Benedetto" di KRLS Network of Business Ethics per conto dell'Associazione Contribuenti Italiani. La Lombardia e molte regioni del Nord fanno registrare gli aumenti più significativi.Continua a leggere

Entra in vigore il Decreto fiscale : ecco le misure - dalla lotta al contante al piano anti-Evasione : Ieri è Entrato in vigore, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge fiscale n. 124. Nel testo non ci sono molte misure chiave della manovra del governo giallorosso, che saranno contenute nella Legge di bilancio 2020, ma è presente la stretta sul contante, l'inasprimento delle pene per gli evasori e l'incentivo al pagamento elettronico.Continua a leggere

Decreto fiscale - ecco le novità antiEvasione e quando entreranno in vigore. Da luglio le sanzioni per chi non accetta il bancomat : Molti provvedimenti attuativi da approvare e molti rinvii al prossimo anno. Il Decreto fiscale, pubblicato sabato in Gazzetta ufficiale, è in vigore già da oggi. Ma la maggior parte delle norme di contrasto all’evasione inserite nel provvedimento avrà bisogno di tempo per essere effettivamente operativa. A scattare subito, su questo fronte, sono di fatto solo la stretta sugli operatori del gioco legale non in regola con le tasse e quella ...

Perché i Comuni fanno così poco contro l'Evasione fiscale? : I Comuni hanno l'opportunità di accertare l'evasione fiscale locale e segnalare il tutto all'Agenzia delle Entrate. Sarebbe...

Manovra : Cottarelli - 'è di galleggiamento - ed Evasione fiscale sottovalutata'' : Padova, 25 ott. (Adnkronos) - "E' una finanziaria di galleggiamento". A dirlo Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università del Sacro Cuore di Milano, intervenendo questa mattina durante il programma "Il Morning Show" a Radio Cafè. Sulla Manovra al vaglio dell'Euro

La proposta del M5S : una Procura Nazionale AntiEvasione fiscale nei tribunali : Interrogazione ai ministri dell’Economia e della Giustizia di 46 parlamentari grillini. Chiedono l’istituzione di una struttura Nazionale per la lotta all’evasione fiscale e di direzioni distrettuali nelle Procure italiane e propongono l’estensione del “Modello Milano” ideato dal Procuratore Francesco Greco

Evasione fiscale - ecco le nuove soglie di punibilità e l’aumento delle pene. Si applicano dalle dichiarazioni dei redditi 2020 : Le nuove norme che prevedono il carcere per chi evade più di 100mila euro si applicheranno a partire dalle dichiarazioni dei redditi del 2020. E non riguarderanno solo la frode: le modifiche inserite nel decreto Fisco – rinviandone però l’entrata in vigore a dopo il passaggio parlamentare e la conversione in legge – riguardano soglie e previsioni di pena per tutte le fattispecie di reati fiscali. La stretta ricalca in gran ...

La7 - Gasparri vs Barbacetto su Evasione fiscale : “Pagliaccio che abbaia - portatelo ai giardinetti”. “Vergognati - togliti il vitalizio” : Bagarre a L’Aria che tira (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto, e il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sul carcere ai grandi evasori. Tra gli ospiti in studio c’è anche Alessandro Morelli, deputato della Lega, che afferma a gran voce: “Tutti quanti siamo contro l’evasione fiscale”. Barbacetto, in collegamento, ribatte: “Non è vero, ci sono dei partiti favorevoli ...

Evasione fiscale - Davigo : “La gente si infuria per un borseggiatore ma non per chi non paga le tasse. Carcere? Meglio la confisca dei beni” : “Evasione fiscale? Non c’è una reazione della collettività tale da prendere le distanze da questi comportamenti. La gente si infuria per un borseggiatore, ma non per chi non paga le tasse, che servono a far funzionare gli ospedali e i servizi. Fanno danni ben maggiori”. Sono le parole di Piercamillo Davigo, presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di Cassazione e membro togato del Csm, a Dimartedì (La7), ...