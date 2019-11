Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Una risposta concreta ai “ghetti della Capitanata”. Al termine del consueto Angelus domenicale, Papa Francesco ha voluto sottolineare quanto è stato fatto recentemente per tentare di risolvere questo decennale e grave problema. “Desidero porgere il mio sentito ringraziamento – ha affermato Bergoglio – ale alladi Sanin Puglia per la firma del protocollo d’avvenuta lunedì scorso 28 ottobre, che permetterà ai braccianti dei cosiddetti ‘ghetti della Capitanata’, nel foggiano, di ottenere una domiciliazione presso le parrocchie e l’iscrizione all’anagrafe comunale. La possibilità di avere i documenti d’identità e dioffrirà loro nuova dignità e consentirà di uscire da una condizione di irregolarità e sfruttamento. Grazie tante ale a tutti coloro che hanno lavorato a questo piano”. Un accordo che è stato possibile grazie alla mediazione del ...

FRANCESC0PAGANO : RT @fattoquotidiano: Caporalato, intesa tra diocesi e comune di San Severo: “Domicilio e residenza ai braccianti che vivono in baraccopoli.… - piero_modugno : RT @fattoquotidiano: Caporalato, intesa tra diocesi e comune di San Severo: “Domicilio e residenza ai braccianti che vivono in baraccopoli.… - fattoquotidiano : Caporalato, intesa tra diocesi e comune di San Severo: “Domicilio e residenza ai braccianti che vivono in baraccopo… -