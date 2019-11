Arrow 8 | Stephen Amell conferma su Twitter il ritorno di Felicity nel series finale

Arrow 8 verso il finale : ultimi giorni sul set per Stephen Amell mentre va in scena lo scontro dei mondi : Arrow 8 verso il finale. Fino a questo momento ne avevamo solo parlato ma adesso, al solo pensiero che Stephen Amell sia pronto a girare le sue ultime scene nei panni di Oliver cambia le cose. Il finale di Arrow 8 andrà in onda a gennaio dopo il mai crossover che potrebbe distruggere l'Arrowverse che fino a questo momento abbiamo conosciuto ma in questi giorni sceneggiatori e cast sono pronti a confezionare l'ultimo episodio che potrebbe ...

Stephen Amell come Robert Downey Jr. in Arrow 8 : il destino di Oliver legato a quello di Tony Stark? : Ogni universo ha il suo eroe anche se, alla fine, il destino sembra essere lo stesso per tutti o quasi. Deve essere per questo che Stephen Amell si è mostrato in versione Robert Downey Jr in un meme che ha fatto già il giro del web e dei social in queste ore. In Arrow 8 il destino di Oliver potrebbe essere lo stesso di quello di Tony Stark ed è per questo che nella foto Amell indossa il guanto di Thanos pronto a schioccare le dita e salvare il ...