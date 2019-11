Una gamba e un sogno | conquistare New York

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Antonio Ruzzo Gianni Sasso domani alla maratona più famosa del mondo punta al successo tra gli amputati C'è sempre una maratona dama spesso la sfida è un'altra. Per un maratoneta correre a Newè il coronamento di unche a volte ti fa nascere e rinascere. Vale per i grandi campioni, vale per tutti. Vale per Gianni Sasso, 50 anni ischitano, atleta paralimpico azzurro a Rio nel 2016 e detentore, tra i suoi tanti record, anche di quello sulla maratona con le stampelle. Domenica mattina all'alba sarà sul ponte di Verrazzano a giocarsi di nuovo la maratona più maratona del mondo. Sarà uno dei 50mila che dopo avere ascoltato l'inno americano partiranno tra due ali di folla impazzita sulle note del Boss che da queste parti è musica sacra: «Corro per la seconda volta a New- racconta Sasso -. Nel 2008 ho tagliato il traguardo in 5 ore e 5 minuti ...

