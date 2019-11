SSCNapoli | ”Corredo di sorte avversa che si materializza ormai da tempo in pali | traverse

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 2 novembre 2019) Il sito ufficiale del Napoli -come dopo ogni match della squadra azzurra, riporta: risultato,cronaca e commento. Questo quanto riportato sul match odierno giocato all’Olimpico tra la Roma ed il Napoli Il Napoli esce sconfitto dall’Olimpico, vince la Roma 2-1. Lo snodo della gara è in gran parte condensato in ciò che accade al minuto 41. La Roma è avanti 1-0, dopo che Meret ha parato un rigore a Kolarov, il Napoli prima colpisce la traversa con Milik di testa a portiere battuto e come se non bastasse sulla respinta arriva Zielinski che prende il palo pieno. Un fotogramma che racconta più di mille disquisizioni tecniche il momento azzurro. Un corredo diche sidained episodi nefasti. Dopo c’è la ripresa, il secondo gol romanista e la quinta rete di Milik in quattro giornate. Finisce con il successo ...

