Rigopiano | il Governo sarà parte civile nel processo per depistaggio

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 2 novembre 2019) "Lo Stato non ha affatto abbandonato i familiari delle vittime della tragedia di": ad affermarlo fonti del ministero della Giustizia che sottolineano, poi, che il Guardasigilli Alfonso Bonafede "ha sentito il Presidente del Consiglio e hanno concordato la costituzione dinelpersulla tragedia di". Dunque in questi ultimi giorni gli uffici del ministero di via Arenula e quelli di Palazzo Chigi hanno dialogato per fare tutte le valutazioni tecniche del caso. L'inchiesta pere frode processuale rientra nelle indagini sul disastro dell'Hoteldi Farindola (Pescara). Ci sono per ora 25 imputati, accusati a vario titolo di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni plurime colpose, falso ideologico, abuso edilizio, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio e ...