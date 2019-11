Fonte : optimaitalia

(Di sabato 2 novembre 2019) Avete diritto alTIM per laa 28? Dalla giornata di oggi 1 novembre è possibile farnedall'area clientiFisso, direttamente dal sito del gestore blu. Non siete ancora registrati alla piattaforma? Procedete anche subito, segnalando il vostro indirizzo di posta elettronica, che fungerà da username, scegliendo una password ed aggiungendo la linea fissa o mobile da associare. Il sistema potrebbe richiedere il vostro codice fiscale, oppure un codice di natura temporanea che vi sarà inviato, nel caso, tramite SMS. Come riportato da 'mondomobileweb.it', per avere diritto alTIM per iindebitamente erosi in virtù dellaa 28bisognerà rinunciare alle misure compensative in precedenza offerte dall'operatore telefonico. Gli utenti che hanno ancora attiva la linea fissa con TIM (tutti gli altri saranno tenuti a ...

OptiMagazine : Procedura di rimborso #TIM per fatturazione a 28 giorni: richiesta da MyTIM - briox77 : @TIM4UFabio ciao come richiedo rimborso economico da accreditare direttamente in fattura per la fatturazione a 28 g… - 102Matteo : @LeFrecce ehm, buongiorno! Sono 47 min che provo a contattarvi per un rimborso e non riesco a parlare con voi. Siet… -