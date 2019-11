Insigne critico a Sky | «È stato fischiato un rigore grazie alla tecnologia | cosa che non

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Un Lorenzodispiaciuto per la prestazione della squadra e soprattuto per il risultato nel post partita ai microfoni Sky Sport “Ci è mancata la cattiveria di mercoledì scorso, siamo dispiaciuti. Avremmo potuto fare meglio, ma dobbiamo restare sereni e guardare avanti. Ora ci aspetta una sfida importante in Champions, se facciamo risultato possiamo qualificarci”. Deficit di personalità? “Non penso, abbiamo tanti calciatori con esperienza europea. Non era facile scendere in campo dopo quello che è successo con l’Atalanta, dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto oggi. ÈunRomache non è accaduta a noi mercoledì scorso. Il VAR deve funzionare per tutti”. Qualificazioneprossima Champions a rischio? “Non credo, il campionato è ancora lungo. Dobbiamo stare tranquilli e ...

