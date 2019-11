Il M5S risponde a Renzi | “Nessun futuro per legislatura se si mette in discussione Conte”

Autonomia : M5S - Zaia risponde ancora con chiacchiere ai veneti che non gli credono più : Venezia, 22 ott. (Adnkronos) - “Zaia scambia i social per il Consiglio regionale. Peccato che i rappresentati dei veneti siedano in Consiglio, chiamati a elaborare e ad approvare le norme. Perché stamattina, invece di trasmettere una diretta social con i suoi assessori schierati come belle statuine,

Di Maio risponde a Conte : "Senza M5S non esiste Governo" : Ieri sera, al termine di una giornata di polemiche sulla manovra e su eventuali modifiche da apportare, il Premier Conte si è lasciato andare a dichiarazioni nette, ricordando a tutte le componenti che sono state proprio loro ad approvare in consiglio dei ministri la manovra che adesso stanno criticando. Conte ha invitato tutti a fare squadra, altrimenti "chi non la pensa così è fuori dal Governo".Conte ha richiamato all'ordine proprio tutti, ...

Da Pontida alle Regionali - come Pd e M5S possono rispondere secondo me alla dialettica ‘macha’ di Salvini : La scena dei bambini fatti salire sul palco di Pontida al grido di “mai Bibbiano”, che fa seguito all’aderente t-shirt ostentata da Lucia Bergonzoni in Senato, sono la plastica rappresentazione di cosa significa la nuova fase del movimento leghista e del suo indiscusso capo carismatico”, seppur reduce malconcio dalle sbornie di moijto del Papeete che gli sono costate la fuoriuscita dalla postazione strategica del ministero degli Interni, insieme ...

M5S risponde al Pd : "Alleanza alle Regionali non è all'ordine del giorno" : Fonti del Movimento 5 stelle rispondono picche alle aperture del Pd in vista di un’eventuale alleanza per le elezioni Regionali.Fonto M5s riferiscono infatti che il tema delle alleanze alle Regionali non è all’ordine del giorno. Dunque non c’è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni Regionali. Le priorità per il Movimento sono altre, ci sono temi importanti da ...

Conte 2 - Telese a Salvini : “A Di Maio ha offerto Palazzo Chigi?”. L’ex ministro non risponde e attacca Conte e il M5S : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e uno dei conduttori, Luca Telese, sulla narrazione esposta dalL’ex ministro dell’Interno circa la crisi di governo. Salvini attacca in primis il M5s: “Il mio è stato un atto di onestà e di amore per l’Italia. Nessun altro partito al mondo avrebbe messo in discussione sette ministeri, perché c’era un governo fermo da mesi che non approvava nulla. Ho sottovalutato la fame ...