Ciclismo | Giulio Ciccone | ‘Farò lo stesso programma di Vincenzo Nibali’

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Quella che si presenterà al via della stagione 2020 sarà una Trek Segafredo con tanta Italia in più e tanti nuovi motivi di interesse. La squadra guidata da Luca Guercilena ha messo a segno uno dei grandi colpi del ciclomercato, l’ingaggio diNibali, e potrà contare su uncresciuto in maniera esponenziale nella scorsa stagione e ormai pronto a confrontarsi ai livelli più alti. L’accoppiata tra il fuoriclasse siciliano e quello che in molti considerano la vera speranza delazzurro per il futuro fa già sognare gli appassionati italiani che aspettano di vederli all’opera insieme sulle strade del Giro o del Tour.: ‘Maglia gialla speciale’è stato uno dei grandi protagonisti delitaliano nella stagione da poco conclusa. Al debutto in una squadra World Tour lo scalatore abruzzese è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano ...

MatteoMarchini5 : Ciclismo, il piano di Giulio Ciccone nel 2020: un Giro d’Italia al servizio di Nibali e carta bianca al Tour de Fra… - zazoomnews : Ciclismo il piano di Giulio Ciccone nel 2020: un Giro d’Italia al servizio di Nibali e carta bianca al Tour de Fran… -