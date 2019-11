Airbnb, stop a party in sue case locate

Svolta di, che ha deciso di vietare inelleaffittate sulla sua piattaforma. La decisione dopo l'Halloween di sangue in California, dove durante una festa in una casa affittata suad Orinda, non lontano da Oakland, cinque persone sono rimaste uccise nel corso di una sparatoria. ad annunciare la stretta iL ceo del gruppo, Brian Chesky.(Di domenica 3 novembre 2019)