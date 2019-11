Vanno al cimitero ma cadono nella tomba di famiglia | volo di due metri per madre e

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019)e figlia si erano recate questa mattina a fare visita ai defunti neldi Balestrate (Palermo) ma mentre deponevano i fioridel loro congiunto, il pavimento della cappella diha ceduto e le due donne, dopo undi quasi due, sono precipitate nell’ossario sottostante. Soccorse dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, sono state estratte dal loculo e trasportate all’ospedale di Partinico. La, 76 anni, è stata poi trasferita all’ospedale Civico di Palermo a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni; la figlia, di 49 anni, ha riportato traumi e contusioni in diverse parti del corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico. Saranno i militari ad accertare le responsabilità dell’incidente. L'articoloalmadidi dueper...

