Siria | al via i pattugliamenti congiunti Russia-Turchia | mezzi blindati di Ankara presi a

Siria - inviato Usa : fuggiti 100 jihadisti : 18.31 Siria,inviato Usa:fuggiti 100jihadisti Oltre 100 miliziani dell'Isis che erano detenuti sono scappati dalla Siria da quando è iniziata l'offensiva turca contro i curdi nel nord del paese. Lo ha dichiarato James Jeffrey, emissario Usa in Siria,davanti alla Commissione Esteri della Camera. "Direi che il loro numero è ora superiore a cento. non sappiamo dove si trovino", ha detto.

Siria - Erdogan continua l’offensiva nonostante il cessate il fuoco : “La Turchia non va via” : continua l'offensiva turca nei territori della Siria del Nord e dell'est nonostante la tregua di 5 giorni firmata da Usa e Ankara. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, oltre ad accusare il leader europei di ipocrisia, ha affermato che al termine del cessate il fuoco "la nostra operazione continuerà in modo ancora più determinato se gli Usa non manterranno le promesse sull'evacuazione delle milizie curde Ypg dalla zona di sicurezza della ...

Rinviato il forum economico Italia-Turchia : la decisione dopo l'offensiva di Erdogan in Siria : Il forum economico Italia-Turchia, che era previsto tra una settimana a Istanbul con la partecipazione dei presidenti delle organizzazioni confindustriali dei due Paesi, è stato Rinviato a seguito delle tensioni per l’operazione militare di Ankara in Siria. Lo apprende l’Ansa da fonti qualificate.Oggi, intanto, arriverà ad Ankara vicepresidente americano Mike Pence, inviato da Donald Trump per discutere ...

Siria - al via l'assalto a Manbij. Erdogan : "Arriveremo in fondo" : È iniziato oggi da parte delle forze turche, supportate dalle milizie arabe vicine ad Ankara, l'assalto alla città di Manbij, una delle località strategiche sotto controllo dei curdi, stata ad ovest dell'Eufrate a circa 30 chilometri dal confine con la Turchia.In parallelo, intanto, le forze Siriane di Bashar al Assad che ieri hanno annunciato il loro supporto ai curdi, sono giunte a nord nella città strategica di Tal Tamer, a ...

Siria - Trump firma le sanzioni alla Turchia e invia Pence ad Ankara. Erdogan : “Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati” : Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto con cui dà il via libera alle sanzioni Usa alla Turchia per il suo attacco ai curdi nel nord della Siria. sanzioni che puntano agli uomini del governo: “Se la Turchia continuerà la sua operazione, esacerberà la crisi umanitaria, con potenziali disastrose conseguenze. Per evitare ulteriori sanzioni Ankara deve immediatamente cessare la sua offensiva e tornare al dialogo con gli ...

Siria - ASSEDIO TURCHIA A MANBIJ/ Russia media con Erdogan - truppe Usa via da Kobane : SIRIA, TURCHIA assedia MANBIJ prima di attaccare Kobane: via truppe Usa, Ue lancia minacce a Erdogan, ma senza sanzioni,. Russia media con Ankara

Siria : Belotti (Lega) - ‘governo chieda a Uefa via finale Champions da Istanbul’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Il governo chieda all’Uefa di trasferire la sede della finale 2020 di Champions League da Istanbul ad altra città europea. In seguito all’invasione dell’esercito turco in Siria e la guerra scatenata da Erdogan contro il popolo curdo ci sembra necessario che l’Uefa intervenga per garantire la sicurezza delle decine di migliaia di tifosi al seguito e al tempo stesso evitare di ...

Siria : via gli Usa - i curdi trattano coi russi Raid sui reporter - Qamishli città in bilico : Nel Nord sotto attacco: i colloqui con gli emissari del Cremlino. L’intera Rojava si sta dissolvendo

Siria - viaggio al confine con la Turchia tra jihadisti pronti a evadere e famiglie senza riparo : Di Maio: chiederemo alla Ue di bloccare le forniture, La scelta di Germania, Francia, Olanda, Norvegia e Finlandia. Ankara continua i raid sulla Siria curda

Siria - il racconto dell’inviato : «Bomba davanti alla prigione in cui ci sono 2 mila jihadisti : Isis rialza la testa» : L’automobomba davanti ai muri del carcere di Hassake che detiene i numeri uno della struttura militare di Isis. La Germania blocca la vendita di armi alla Turchia

Ankara minaccia di inviare 3 - 6 milioni di profughi Siriani in Europa : Erdogan reagisce con rabbia alle dichiarazioni dell'Alto rappresentante della politica estera Ue Federica Mogherini. La commissaria italiana aveva invitato la Turchia a cessare l'azione unilaterale nella Siria nord orientale nei confronti della componente curda. La Ue – secondo Mogherini – non può ritenere accettabile alcuna soluzione del conflitto siriano che non sia diplomatica. Il discorso della commissaria Ue non sembrava particolarmente ...

Siria - Turchia e alleati avanzano via terra : le immagini degli scontri a fuoco coi curdi : A tarda sera, la Turchia e i gruppi alleati del Free Syrian Army hanno dato il via alle operazioni di terra nel Kurdistan Siriano. Nelle immagini, gli scontri a fuoco a Sere Kaniye, sul confine nord, con le postazioni delle Sdf (Forze democratiche Siriane, i battaglioni guidati dai curdi) che rispondono all’attacco. Video di scontri arrivano anche da Derik, città dell’estremo nord-est estranea ai conflitti armati per tutta la durata ...