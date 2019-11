Prima gli ritirano la patente per possesso di hashish | poi lo schianto La fidanzata

Venezia - si schiantano con l’auto : lei (18 anni) muore - il fidanzato (19) è in coma : gli avevano sequestrato la patente poche ore Prima : Aveva 18 anni. E’ morta in un incidente stradale mentre viaggiava su un’auto condotta dal fidanzato 19enne, al quale la polizia aveva sequestrato la patente poche ore prima. Al ragazzo era stato dato un permesso per il solo rientro a casa. Ma la coppia si è recata in discoteca. Al mattino, mentre viaggiavano verso casa, si è verificato lo schianto, a Musile di Piave (Venezia). Il 19enne è in ospedale in coma. L'articolo Venezia, si ...

Serena Autieri/ 'Il mio corpo? Prima quando gli uomini mi guardavano era un fastidio' : Serena Autieri si racconta ai microfoni de 'I Lunatici': 'Il mio corpo? Mai visto come un'arma da utilizzare, anzi. Era quasi un fastidio'

Ciclismo su pista - Minsk ospita la Prima tappa di CdM del challenge UCI : la lista degli azzurri convocati : La prima prova del challenge UCI inizia oggi con le qualifiche dei quartetti: Consonni, Ganna, Lamon e Plebani tra gli uomini; Alzini, Balsamo, Cavalli, Guazzini e Paternoster tra le donne Archiviati gli Europei Elite con 5 medaglie azzurre, l’Italia della pista continua il suo cammino verso Tokyo 2020 con la prima delle sei prove di Coppa del Mondo del challenge UCI in programma da venerdì 1 a domenica 3 novembre al velodromo di Minsk. ...

Biennale di Venezia 2019 : gli eventi imperdibili Prima della chiusura : Manca poco meno di un mese alla chiusura della Biennale Arte di Venezia 2019, che si intitola May You Live

Luca forse aggredito con una spranga Prima di morire. E ora al vaglio degli inquirenti ci sono 5 cellulari : Alessandra Benignetti Secondo quanto emerge dall'esame autoptico prima di morire Luca si sarebbe difeso da un'aggressione con una spranga. La verità su quella notte potrebbe arrivare dall'esame dei tabulati di cinque cellulari prima di esplodere il colpo mortale dal revolver calibro 38, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due giovani finiti in carcere per l’omicidio di Luca Sacchi, potrebbero aver aggredito il 24enne personal ...

Cagliari Primavera - i giovani del club sardo sono in testa al proprio campionato : Il Cagliari sta disputando un campionato di Serie A di grandissimo livello, essendo quinto in classifica (assieme a Lazio e Napoli) con ben 18 punti conquistati finora. Oltre alla prima squadra, i rossoblu stanno vivendo una grande stagione anche con la formazione Primavera. Nelle prime sei gare di campionato la squadra del tecnico Max Canzi ha raccolto cinque vittorie ed un pareggio. Con 16 punti al momento il Cagliari comanda la graduatoria, ...

La Regina rompe gli schemi con una posa mai vista Prima : Tutti hanno un sogno nel cassetto. Quello della Regina Elisabetta II era quello di essere fotografata in una posa informale. Un desiderio pienamente realizzato così come dimostra lo scatto pubblicato dal magazine “Hello!” nel quale la sovrana appare con le mani nelle tasche del suo abito elegante.L’immagine, non datata, accompagna un articolo dedicato all’uscita del nuovo libro di Angela Kelly, stylist e assistente ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : Prima giornata - l’Italia punta sugli inseguimenti : Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Minsk 2019: la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo – Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Minsk 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima giornata della tappa inaugurale di Coppa del Mondo 2019-2020 di Ciclismo su pista a Minsk, in Bielorussia. Da oggi fino a domenica 3 novembre, le varie Nazionali provenienti da ...

Catherine Zeta-Jones e sua figlia Carys per la Prima volta assieme : Catherine Zeta-Jones e Carys Douglas per #MeAndMyPeekabooCatherine Zeta-Jones e Carys Douglas per #MeAndMyPeekabooCatherine Zeta-Jones e Carys Douglas per #MeAndMyPeekabooDopo aver raccontato Chiara Ferragni e la sua famiglia nel secondo episodio della serie#MeAndMyPeekaboo, Fendi ha svelato il terzo capitolo della sua campagna dedicata alla sua borsa iconica e alla forza dei legami familiari: questa volta, riprendendo il brano Family Affair di ...

Domenica in e gli ospiti dell'ottava puntata (AntePrima Blogo) : Domenica 3 novembre alle ore 14 è il momento dell'appuntamento televisivo del giorno di festa della prima rete della Rai con Domenica in, il varietà diretto e condotto da Mara Venier. Per l'ottava emissione di questo popolare contenitore del primo canale della televisione pubblica tanti gli ospiti che si avvicenderanno presso gli studi Frizzi della Rai di Roma.Oggi siamo in grado di anticiparvene alcuni partendo dai "maledetti amici" di Rai2. ...

ATP Parigi-Bercy - Djokovic Prima soffre ma poi sbriga la pratica Moutet : il serbo accede agli ottavi : Il numero uno del mondo si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, superando il proprio avversario francese Non proprio tutto semplice per Novak Djokovic all’esordio nel “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il numero uno del mondo prima soffre contro ...

Rai 1 va «Oltre la Soglia» con la Prima tv di La La Land : La La Land La serata di mercoledì è quella dove Rai 1 risulta più attaccabile. Persa a vantaggio della concorrenza la Champions League in chiaro, il terzo giorno della settimana è un po’ l’anello debole dell’ammiraglia di Viale Mazzini, costretta ripiegare su film che, nella migliore delle ipotesi, agguantano il 15% di share. Qualche exploit è possibile (il 9 ottobre Il diritto di contare ha raggiunto il 20.45%), ma – per ...

«Luca era pulito - Anastasiya come una figlia» : parla il papà L’autopsia : colpito con la mazza Prima dell’omicidio : Così ha detto ai giornalisti Alfonso Sacchi, in lacrime. «Per come la conoscevamo noi era una ragazza a posto, l’abbiamo amata come nostro figlio. ora si è allontanata dalla famiglia»

2-1 alla Lazio e azzurrini agli ottavi di Coppa Italia Primavera : Il Napoli Primavera ha battuto la Lazio per 2-1 nel secondo turno di Coppa Italia, e ora agli ottavi giocherà contro la Roma. Gli azzurrini vanno in vantaggio con un rigore per un fallo su Mancino trasformato da Vrakas. Poco prima della mezzora il raddoppio, sempre su rigore, calciato questa volta da Palmieri. Inutile il gol del 2-1 della Lazio firmato da Franco. L'articolo 2-1 alla Lazio e azzurrini agli ottavi di Coppa Italia Primavera sembra ...