Manovra | allo Stato 42 miliardi di debiti locali

Manovra - il falco Dombrovskis : "Non la bocciamo - ma qualcosa ci preoccupa". Avviso ai giallorossi : Non vi bocciamo, ma vi seguiamo da vicino. Questo in estrema sintesi quanto detto dal vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parlando della Manovra allo studio del governo giallorosso. "Non stiamo al momento prendendo in considerazione di rigettare la legge di Bilancio - ha pr

Manovra - Cia : “No allo stop al bonus verde - è strategico” : Cia-Agricoltori Italiani e l’associazione dei Florovivaisti Italiani chiedono alla ministra Bellanova di affrontare la questione della proroga e del rifinanziamento del bonus verde nella Legge di bilancio e nel Dl Clima. Cia e Florovivaisti Italiani “sono fiduciosi – si legge in una nota – che un Governo sensibile ai temi ambientali non possa sottovalutare l’importanza della misura, che dopo la sua introduzione nel 2018 ha ...

Decreto Fiscale e Manovra : tasse e bonus nella prima finanziaria giallorossa : Nelle bozze dei decreti che approdano in Consiglio dei Ministri vi è il taglio del cuneo Fiscale e un piano di sostengo alle...

Manovra : Barbagallo - ‘altri 100 mln a fondo non autosufficienza’ : Roma, 14 ott (AdnKronos) – “Saranno messi altri 100 milioni sul fondo non autosufficienza. Oggi sono 50 milioni. Continuiamo a vedere qualche segno”. Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell’incontro al ministero dell’Economia. L'articolo Manovra: Barbagallo, ‘altri 100 mln a fondo non autosufficienza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra : Barbagallo - ‘su quota 100 sindacati d’accordo - non si tocca’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Su quota 100 siamo essenzialmente d’accordo con tutti i sindacati: non si tocca”. Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo al termine della riunione al ministero dell’Economia. “Il Governo è diviso e se interviene sulle finestre sbaglia”, aggiunge il leader della Uil.L'articolo Manovra: Barbagallo, ‘su quota 100 sindacati d’accordo, non si ...

Manovra : Barbagallo - ‘3 mld risorse disponibili per rinnovi contrattuali statali’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Saranno 3 miliardi complessivi le risorse disponibili a regime per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego”. Così il leader della Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell’incontro sulla Manovra al ministero dell’Economia e delle Finanze. “C’è anche un impegno sull’indicizzazione delle pensioni portando dal 97 al 100% di rivalutazione lo scaglione fino a duemila ...

Manovra - dalle spese mediche allo sport : detrazioni fiscali solo per chi non paga in contanti : La Manovra porta con sé novità anche in tema di detrazioni fiscali: il governo sta pensando di rendere tracciabili i pagamenti - dalle spese mediche a quelle funebri e per attività sportive - che danno diritto alla restituzione Irpef, alleggerendo così il carico di tasse. Si accederà ai bonus, insomma, solo se i pagamenti saranno tracciabili.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri : “Daspo ai commercialisti e tassazione contante sono fake news. Manette agli evasori non sono allo studio” : Il daspo ai commercialisti e la tassazione del contante sono “fake news”. E allo studio non c’è neanche il carcere per gli evasori. In audizione davanti alle commissioni Finanze il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, fa il punto sulla nascente legge di Bilancio e lamenta che “mi tocca ogni giorno smentire fake news”. Il daspo per i commercialisti, dice, “non esiste” e aggiunge che anche le ...

PiazzaPulita - Paolo Mieli attacca Giuseppe Conte sulla Manovra : "Caspita - allora è un mago" : A smontare le favole del governo giallorosso ci pensa Paolo Mieli, che era ospite in studio a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli, nella puntata in onda su La7 giovedì 3 ottobre. Subito dopo l'intervista a Roberto Gualtieri, il ministro dell'Economia, si fa il punto sulla manovra

Manovra - allo studio bonus befana per chi paga con carta e bancomat : cos’è e come funziona : Tra le misure per la lotta all'evasione fiscale, il ministero dell'Economia e Palazzo Chigi stanno pensando a un nuovo meccanismo per incentivare l'uso dei pagamenti elettronici. Si tratta di un super-bonus da erogare una volta l'anno (a inizio gennaio) che già viene chiamato bonus della befana: ecco di cosa si tratta e come potrebbe funzionare.Continua a leggere

Manovra - nel 2020 spinta al Pil limitata allo 0 - 3% : Verso la Nadef. Effetto espansivo quasi solo dallo stop all’Iva, che pesa per il 66% della Manovra. Obiettivo crescita a 0,5-0,6%, si tratta con la Ue per un deficit al 2,1-2,2%

Manovra/ Nicola Rossi : spendi-e-tassa - mossa suicida che allontana la ripresa : All'Italia serve una profonda riforma del sistema fiscale. Invece si inseguono giustificazioni etiche per introdurre nuove tasse e nuove spese

Riscatto laurea - ampliamento platea allo studio. In Manovra anche il nodo quota 100 : Ampliare ancora di più le possibilità di riscattare la laurea con lo sconto. Con l'apertura ufficiale del cantiere della manovra, e le prime riunioni previste già in avvio...