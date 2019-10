Zingaretti ha ragione | al Pd conviene cambiare nome | per tre motivi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il segretario del Pd, Nicola, intervistato da Radio Capital, ha proposto a sorpresa dial suo partito. “Daremo vita a un nuovo partito che si chiamerà Partito democratico o quello che decideremo”, ha detto. Quella dial Partito democratico è un’idea che aleggia da tempo al Nazareno, ma finché c’era Renzi non era mai stata presa sul serio. Oggi a proporla è il segretario del partito, nell’ottica di un restyling che comprenderà anche lo statuto, da fare orientativamente ad inizio 2020 in occasione di un congresso Pd. In termini di consenso, quella dial Partito democratico è oggi una buona idea, per tre. 1 – Ildel Pd è ormai un marchio del diavolo Nascosto sempre più spesso dai manifesti elettorali dei suoi candidati, il simbolo del Pd è associato alla vecchia politica, a scandali di ogni tipo, arresti e ...

