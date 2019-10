TGCom | Liguori attacca | “Quanto successo a Napoli è gravissimo! Campionato regolare? Se

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 31 ottobre 2019)commenta-Atalanta senza peli sulla lingua A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore delPaolo, rilasciando alcune dichiarazioni su quanto accaduto nella gara-Atalanta: “È una vergogna che ci sia una impostazione, una gente che dovrebbe rispondere del proprio operato e non lo fa perché poi minaccia querele, è uso privato della giustizia. Quelli di ieri sono episodi prevedibili ed altri sono consentiti dalle regole. Io non sarò così banale da venirti a parlare dello scontro Kjaer-Llorente, nemmeno De Laurentiis è caduto nella trappola di strepitare per il rigore: io voglio dire che ieri ho visto tutto e purtroppo si sta formando un filo nero che lega tutte le partite. Ciò che èè gravissimo ed è collegabile a ciò che èa Torino e alla partita dell’Inter. Si possono collegare le partite ...

